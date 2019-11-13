Тайка Вайтити пошутил над воскрешением Тони Старка в новом "Торе"

Несмотря на просьбы фанатов, Железный человек не появится в продолжении фильма.

Режиссер Тайка Вайтити провел прямую трансляцию в Instagram, в которой поделился подробностями о фильме "Тор: Любовь и гром". Больше всего вопросов у поклонников вселенной Marvel возникло о Железном человеке и Локи.

Говоря о Локи, Вайтити, как всегда, мастерски ушел от ответа.

"О, точно! Я не могу сказать", - заявил режиссер и выключил микрофон, сделав вид, что продолжает отвечать на вопрос.

Несмотря на то, что Локи умер во время событий в фильме "Войны бесконечности", в финале "Мстителей" он сбежал с помощью Тессеракта.

Кроме того, в своей трансляции Вайтити упомянул Железного человека. Он показал часть скрипта, в котором Тони Старк якобы ожил.

"Тор прищуривается, пытаясь разглядеть фигуру перед ним. — Неужели зрение обмануло меня? — спрашивает Тор. Дым рассеивается, и выясняется, что это… — Тор: Тони? — Здарова-а-а-а! — отвечает Тони. Он жив! Абсолютно нормальный, абсолютно Тони", - показал фрагмент сценария режиссер.

Не успели поклонники Железного человека обрадоваться, как тут же поняли, что это шутка. К такому выводу их навела нелепая реплика Тони Старка: "Все, кто умер, оживают. И в этот раз мы мстим куда сильнее. С этого момента мы будем называться. *Музыка*. Отомстители".

Согласно скрипту костюм Железного человека немного изменится. Теперь на него наклеят флаги "каждой нации на Земле".

"Тор: Любовь и гром" – это предстоящий американский фильм Тайка Вайтити с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Натали Портман в главных ролях. Он будет продолжением картин "Тор", "Тор 2: Царство тьмы" и "Тор: Рагнарёк".

Старт съемок намечен на август 2020 года в Австралии. Картина выйдет в американский прокат 18 февраля 2022 года.

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Видео: YouTube / LPRIDGE