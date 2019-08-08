Такое состояние биологическое. Оно не является патологией.

Зоологи выяснили причину, почему самки кротов интерсексуальны. В публикации для Science ученые рассказали, что самки данного вида животных имеют оба репродуктивных органа (как яичниковую, так и тестикулярную ткани, а также влагалище, которое исчезает между сезонами размножения).

Определено, что ген CYP17A1, отвечающий за мужские гормоны у многих видов животных, появляется в геноме крота три раза, а не один. Тестикулярный компонент содержит гормонопродуцирующие клетки Лейдига. Они производят "мужские гормоны". Это полезно для самок, которые вынуждены долго копать землю. Специалисты считают, что интерсексуальность является не психологическим, а биологическим состоянием. Его не следует считать за патологию, как предполагалось ранее.

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