Зоологи подготовились к спасению белого медведя с банкой в пасти в Диксоне

Животное транспортируют в специальной клетке.

Столичные специалисты-зоологи вылетели из Норильска в Диксон на спасение белого медведя. У животного в пасти застряла жестяная банка из-под сгущёнки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя Федеральной службы в сфере природопользования Светлану Родионову.

Для дикого животного подготовили специальную клетку для его транспортации и обездвиживания. После этого мишку осмотрят медики. Родионова отметила, что у зверя распух язык из-за того, что он облизывал содержимое банки и не смог освободиться. На данный момент перемещения медведя чётко отслеживают.

Медведь ходит по населенному пункту, мы его контролируем, чтобы не ушел в воду. Иначе достать потом станет невозможно. Светлана Родионова, руководитель Федеральной службы в сфере природопользования

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Видео: Telegram / Светлана Радионова