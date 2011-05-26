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На юго-западе Москвы заметили гуляющих на улице козлов
Сегодня, 20:49
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На юго-западе Москвы заметили гуляющих на улице козлов

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Животные сбиваются в группу на Изюмской улице рядом с домом №28.

Во вторник, 19 июля, жители Бутова встретили на улице козлов. 11 парнокопытных вольготно гуляли и запрыгивали на припаркованные автомобили в московском районе. Об этом сообщает телеканал "360". 

По словам одной из жительниц, мужчина, проживающий в частном доме, выпускает козлов гулять без присмотра. Животные сбиваются в группу на Изюмской улице рядом с домом №28.

Животные разгуливают по улицам, забираются на автомобили. По словам местной жительницы, также парнокопытные ломают кусты. Она сделала замечание их владельцу, но он не отреагировал.

Фото: Telegram / Москва с огоньком

Теги: козлы, москва, скот
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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