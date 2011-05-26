На юго-западе Москвы заметили гуляющих на улице козлов

Животные сбиваются в группу на Изюмской улице рядом с домом №28.

Во вторник, 19 июля, жители Бутова встретили на улице козлов. 11 парнокопытных вольготно гуляли и запрыгивали на припаркованные автомобили в московском районе. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам одной из жительниц, мужчина, проживающий в частном доме, выпускает козлов гулять без присмотра. Животные сбиваются в группу на Изюмской улице рядом с домом №28.

Животные разгуливают по улицам, забираются на автомобили. По словам местной жительницы, также парнокопытные ломают кусты. Она сделала замечание их владельцу, но он не отреагировал.

Фото: Telegram / Москва с огоньком