В Британии исследователи нашли объяснение пестрой расцветке животных.

Британские ученые разгадали тайну полосок зебр. Результаты исследования Бристольского университета опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society. Ранее зоологи по всему миру считали, что полоски в окрасе данного животного необходимы для маскировки в африканской саванне. Специалистам удалось доказать, что у появления полосок травоядного есть другое объяснение.

Выяснилось, что определенные виды слепней не нападают на животных, имеющих "шахматное" или "зебровое" покрытие. Пестрый окрас пугает кровососущих.

Это удивительное открытие приближает нас к разгадке того, почему шкура зебр выкрашена подобным образом Тим Каро, профессор Бристольского университета

Открытие британских ученых поможет защитить фермерам стада от укусов насекомых.

Ученые обнаружили увеличивающуюся "вмятину" в магнитном поле Земли.