Британские ученые разгадали тайну полосок зебр. Результаты исследования Бристольского университета опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society. Ранее зоологи по всему миру считали, что полоски в окрасе данного животного необходимы для маскировки в африканской саванне. Специалистам удалось доказать, что у появления полосок травоядного есть другое объяснение.
Выяснилось, что определенные виды слепней не нападают на животных, имеющих "шахматное" или "зебровое" покрытие. Пестрый окрас пугает кровососущих.
Это удивительное открытие приближает нас к разгадке того, почему шкура зебр выкрашена подобным образом
Тим Каро, профессор Бристольского университета
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