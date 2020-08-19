Зоологи нашли "потерянных" животных в Джибути.

Слоновая землеройка вновь открыта в Африке спустя 50 лет. Об этом сообщили журналисты из BBC News. Они напомнили, что последняя запись ученых о "потерянном" виде датируется 1970-ми годами.

Обычно, когда мы заново открываем потерянные виды, мы находим только одну или две особи и должны действовать быстро, чтобы попытаться предотвратить их неминуемое исчезновение сообщение зоологов

Участники экспедиции в Джибути (страна, расположенная между Эфиопией и Сомали) установили более тысячи ловушек в 12 локациях. В них ученые положили смесь из арахисового масла, дрожжей и овсянки. Редкий сенги (слоновая землеройка) попался в первую же из ловушек. В общей сложности зоологи увидели 12 особей.

Напомним, что сенги связаны с трубкозубами, слонами и ламантинами. Они имеют хоботообразные носы, необходимые для добычи насекомых. Животные обитают в сухих и каменистых территориях. Согласно данным Global Wildlife Conservation, сомалийский сенги - один из 25 самых разыскиваемых потерянных видов животных.

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Видео: YouTube / New Atlas / ITV News