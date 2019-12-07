Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого "Крота" памяти

Продюсер Бари Алибасов рассказал о проблемах с памятью, которые начались у него после выпитого средства для прочистки труб "Крот". Откровения Алибасова опубликованы во второй части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг. на YouTube.
В частности, журналисты спросили продюсера о стоимости съемок клипа группы "На-На" на песню "Фаина". Ранее Алибасов заявлял, что это "самый дорогой клип в истории России", однако ему удалось снять его совершенно бесплатно. Это удалось благодаря режиссеру Александру Клименко. Одновременно с музыкальным видео он снимал фантастический фильм "Великое замыкание, или Детонатор", в декорациях которого и была создана "Фаина".
При этом продюсер не смог назвать точную стоимость клипа. "Я забыл. Забыл, но это было безумно дорого", - заявил Алибасов, добавив, что у него не работает память, поскольку он выпил "Крота".
"Напомню еще раз — все сдохли, а я жив", - отметил Алибасов.
4 июня 2019 года Бари Алибасова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с острым отравлением химикатами. Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб "Крот".
Ранее мы писали, что сериал Богомолова по истории "ангарского маньяка" покажут 20 августа.
Фото: Википедия
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