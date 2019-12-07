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Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого "Крота" памяти
Сегодня, 8:32
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Alena_Zinovieva

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого "Крота" памяти

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Продюсер заявил, что на его месте все бы "сдохли, а он жив.

Продюсер Бари Алибасов рассказал о проблемах с памятью, которые начались у него после выпитого средства для прочистки труб "Крот". Откровения Алибасова опубликованы во второй части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг. на YouTube.

В частности, журналисты спросили продюсера о стоимости съемок клипа группы "На-На" на песню "Фаина". Ранее Алибасов заявлял, что это "самый дорогой клип в истории России", однако ему удалось снять его совершенно бесплатно. Это удалось благодаря режиссеру Александру Клименко. Одновременно с музыкальным видео он снимал фантастический фильм "Великое замыкание, или Детонатор", в декорациях которого и была создана "Фаина".

При этом продюсер не смог назвать точную стоимость клипа. "Я забыл. Забыл, но это было безумно дорого", - заявил Алибасов, добавив, что у него не работает память, поскольку он выпил "Крота".

"Напомню еще раз — все сдохли, а я жив", - отметил Алибасов.

4 июня 2019 года Бари Алибасова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с острым отравлением химикатами. Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб "Крот".

Ранее мы писали, что сериал Богомолова по истории "ангарского маньяка" покажут 20 августа.

Фото: Википедия

Теги: бари алибасов, крот, проблемы с памятью
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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Сегодня 9:47

Причина потери памяти кроется совершенно другом!

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Сегодня 9:09

Тут помню, а тут не помню? Надо меньше пить.

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Сегодня 9:24

Аферист и брехливая сволочь!

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Сегодня 9:44

"Женщина, Вы кто? Какая квартира?"

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