Врачи Петербурга спасли девочку, которая 10 лет назад выпила "Крота"

После этого ребенок питался через зонд и получал антибактериальную терапию.

В Петербурге медики спасли 11-летнюю девочку, которая десять лет назад выпила жидкость "Крот". Об этом рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

В годовалом возрасте девочку, когда она выпила средство от засоров, отвезли Брянскую областную детскую больницу, где врачи провели интубацию легких – малышка не могла свободно дышать. После этого ребенок питался через зонд и получал антибактериальную терапию.

С апреля 2016 года девочка наблюдается в Педиатрическом университете с диагнозом "послеожоговый стеноз пищевода", за это время она попадала в больницу не меньше 39 раз.

После множества консилиумов врачи решили – нужна длительная и очень серьезная операция. Ребенку вскрыли грудную клетку и брюшную полости одним разрезом. Врачи сделали резекцию пищевода и другие процедуры, чтобы школьница могла самостоятельно принимать пищу и легко дышать. Операция длилась 14 часов.

Ранее врачи Педиатрического университета удалили 17-летнему подростку кисту, которая препятствовала мочеиспусканию. В мировой литературе описано не более 100 подобных случаев.

Фото: Piter.tv

