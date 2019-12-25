В Петербурге с 12 октября зона платной парковки заработает в штатном режиме

По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обратиться на круглосуточную горячую линию «Городского центра управления парковками Санкт Петербурга» по номеру: 417-50-00.

В Петербурге с 8 утра 12 октября зона платной парковки начнет работать в штатном режиме. Специалисты восстановили работу систем оплаты парковочного пространства в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Оплатить парковку можно будет с помощью паркоматов, официального сайта парковочного пространства, в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга", через СберБанк (мобильное приложение и банкоматы) или ПСКБ. О возобновлении работы СМС-сервиса сообщат дополнительно.

В настоящее время в зону платной парковки входят 28 улиц. До конца года в этот список войдут еще 71 улица. Ранее в Смольном рассказали условия получения парковочного разрешения для новой зоны платной парковки.

Фото: Piter.TV