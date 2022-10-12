Золотая пещерная рыба без чешуи, обнаруженная в Китае, демонстрирует эволюцию в действии

Находка золотой бесчешуйчатой рыбы в Китае помогает учёным понять, как животные эволюционировали, чтобы жить в пещерах.

Биологи обнаружили ранее неизвестную золотую пещерную рыбу на юго-западе Китая, которая всё ещё эволюционирует, чтобы выживать под землёй. Бесчешуйчатая рыба — это ранее неизвестный вид золотых рыбок (Sinocyclocheilus), которые встречаются только в китайских пещерах и вокруг них. Таким образом, это открытие позволяет учёным взглянуть на эволюцию этих необычных пещерных существ.

Некоторые рыбы-змеи утратили чешую и глаза в процессе адаптации к жизни в пещерах — нет смысла иметь глаза, если в пещере слишком темно, чтобы что-то видеть. У нового вида, который исследователи назвали "золотистой рыбой Синьжэнь" (S. xingrenensis) в честь города, расположенного недалеко от места, где она была обнаружена, большие глаза, но нет чешуи. Это говорит о том, что она всё ещё эволюционирует, приспосабливаясь к условиям окружающей среды, согласно исследованию, опубликованному 24 февраля в журнале "Зоосистематика и эволюция".

Предыдущие исследования показали, что золотые рыбки переселялись в пещеры, когда Китай пересыхал — то есть когда снаружи было меньше воды — в конце эпохи миоцена (от 23 до 5,3 млн лет назад) и в эпоху плиоцена (от 5,3 до 2,6 млн лет назад). Изучив эволюционную историю рыб-лини, авторы исследования обнаружили, что Синьжэнь и другие подобные ему виды, вероятно, утратили чешую во время плейстоцена (от 2,6 млн до 11 700 лет назад), примерно в то же время, когда некоторые представители этой группы предположительно начали терять зрение.

Это также говорит о том, что большинство пещерных рыб, возможно, не жили в пещерных экосистемах более нескольких миллионов лет. Таким образом, вместе с глазами и чешуёй мы предполагаем, что новый вид, возможно, постепенно эволюционирует в сторону пещер. авторы исследования

Sinocyclocheilus — самая разнообразная группа пещерных рыб в мире, насчитывающая 80 признанных видов, в том числе 81 вид золотой рыбки Синьжэнь. Согласно исследованию, учёные обнаружили это последнее дополнение к группе во время сбора золотой рыбки в юго-западной провинции Гуйчжоу в период с 2012 по 2020 год. Золотистые рыбки-попугаи сильно различаются по внешнему виду. Новый вид отличается от известных золотистых рыбок-попугаев уникальным сочетанием признаков, в том числе чешуйчатым телом с нерегулярными чёрными отметинами. У синренов также отсутствует похожая на рог структура, которая есть у некоторых золотистых рыбок-попугаев, в частности у S. longicornus, слепой рыбы-единорога, открытой в 2023 году.

Исследователям ещё многое предстоит узнать о синренах, но их глаза дают некоторое представление о том, как живёт этот вид. Исследователи предположили, что жизнь синренов связана с фотопериодами, то есть продолжительностью светового дня, который организм получает в течение 24 часов. В конце концов, глаза синренов значительно крупнее, чем у слепых рыб, обитающих в полной темноте глубоко в пещерах, и поэтому они всё равно могут улавливать свет.

Это связано с местом обитания, где новый вид может быть связан с поверхностными потоками через отверстия в пещерах, и их жизненные ритмы могут быть тесно связаны с фотопериодами. авторы исследования

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Фото: Ming-Yuan Xiao, Jia-Jia Wang, Tao Luo, Jia-Jun Zhou, Ning Xiao, Jiang Zhou