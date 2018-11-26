Ранее такие действия уголовно наказывались киевским режимом.

Знамёна Победы впервые с 2014 года развеваются над Новой Каховкой в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". Они рассказали, что флаги поднимают местные активисты, которым ранее националисты не разрешали проводить торжественные мероприятия в День Победы в Великой Отечественной Войне. До 24 февраля распространение коммунистической символики в регионе каралось уголовным наказанием. Нарушитель мог получить до пяти лет заключения. Ситуация изменилась с приходом на территорию российских властей.

Сегодня мы, казаки Черноморского полка Запорожского казачества, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим советским воинам, которые сделали для мира самое главное в борьбе с фашизмом. активист

Уточняется, что праздничные флаги поднимают члены общественной организации "Дорога жизни", сформированной представителями антифашистских, ветеранских, казачьих и прочих городских движений. Они считают своей задачей сохранение исторической памяти народа.

Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости