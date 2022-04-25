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Российские артиллеристы за сутки поразили 33 украинских пункта управления

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Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии в рамках спецоперации к утру 25 апреля.

Российские артиллеристы за последние сутки поразили 33 украинских пункта управления. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на регулярном утреннем брифинге от 25 апреля официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Чиновник добавил, что Вооруженные силы РФ также ликвидировали пять складов с вооружением и боеприпасами, 929 опорных пунктов.

Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что по словам российского лидера Владимира Путина, в рамках специальной военной операции планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" соседнего государства, а также предать суду всех военных преступников, которых Москва считает причастными к "кровавым преступлениям против мирных жителей" на Донбассе.

ВКС России за сутки поразили 56 украинских военных объектов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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