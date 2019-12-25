ВКС России за сутки поразили 56 украинских военных объектов

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России за последние сутки поражено 56 украинских военных объектов. Соответствующими сведениями с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 25 апреля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что в том числе были ликвидированы топливные хранилища противника и пункты управления ВСУ и нацбатами.
Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Эксперт пояснил прессе, что ВС РФ за ночь уничтожили до 160 человек личного состава ВСУ и национальных батальонов, а также 23 единицы боевой техники, артиллерии и служебных автомобилей армии.
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Фото и видео: Минобороны России
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