Игорь Конашенков сообщил о работе авиации в рамках спецоперации на Украине.

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России за последние сутки поражено 56 украинских военных объектов. Соответствующими сведениями с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 25 апреля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что в том числе были ликвидированы топливные хранилища противника и пункты управления ВСУ и нацбатами.

Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил прессе, что ВС РФ за ночь уничтожили до 160 человек личного состава ВСУ и национальных батальонов, а также 23 единицы боевой техники, артиллерии и служебных автомобилей армии.

"Панцирь-С" сбил украинскую ракету "Точку-У" над Чернобаевкой.

Фото и видео: Минобороны России