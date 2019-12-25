"Панцирь-С" сбил украинскую ракету "Точку-У" над Чернобаевкой

Российский противовоздушный комплекс "Панцирь-С" сбил украинскую ракету "Точку-У" над населенным пунктом Чернобаевка Херсонской области. Соответствующими данными с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 25 апреля. Генерал-майор отметил также, что ПВО за прошедшие сутки ликвидировало 13 беспилотников противника, а также 18 снарядов, выпущенных реактивными системами залпового огня (РСЗО).
Сбиты 13 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, которая началась с утра 24 февраля по указанию президента Владимира Путина.
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Фото и видео: Минобороны России
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