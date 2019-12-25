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"Панцирь-С" сбил украинскую ракету "Точку-У" над Чернобаевкой
Сегодня, 10:57
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"Панцирь-С" сбил украинскую ракету "Точку-У" над Чернобаевкой

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации силами ПВО дронов и боеприпасов ВСУ.

Российский противовоздушный комплекс "Панцирь-С" сбил украинскую ракету "Точку-У" над населенным пунктом Чернобаевка Херсонской области. Соответствующими данными с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 25 апреля. Генерал-майор отметил также, что ПВО за прошедшие сутки ликвидировало 13 беспилотников противника, а также 18 снарядов, выпущенных реактивными системами залпового огня (РСЗО).

Сбиты 13 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, которая началась с утра 24 февраля по указанию президента Владимира Путина.

ВС России уничтожили объекты НПЗ и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, панцирь-с, точка-у, херсонская область, чернобаевка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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