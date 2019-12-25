ВС России уничтожили объекты НПЗ и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации объектов ВСУ за ночь.

Вооруженные силы России уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на регулярном утреннем брифинге от 25 апреля официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков. По информации от специалиста, войска ликвидировали заданные мишени за счет высокоточного удара оружием большой дальности.

На северной окраине города Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ за прошедшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов в рамках специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет о трех опорных пунктах базирования личного состава и техники, боеприпасов. Миссии выполнялись в Барвенково, Новой Дмитровке Харьковской области.

Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон ВСУ, который оборудовали в жилом секторе.

Фото и видео: Минобороны России