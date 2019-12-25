Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон ВСУ, который оборудовали в жилом секторе

ВС РФ нашли на месте тела погибших бойцов ВСУ и нацбатов.

Российское министерство по обороне показало уничтоженный укрепленный район Вооруженных сил Украины, который военнослужащие противника и местные национальные батальоны оборудовали в жилом секторе одного из населенных пунктов. Известно, что огневые точки располагались в домах мирного населения.

На приусадебных участках, между хозяйственными строениями, - сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки. пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ подчеркнули, что погреба и жилые помещения на Украине были приспособлены под укрытия бойцов нацбатов и ВСУ, а также в оружейные комнаты и склады с боеприпасами. При отступлении подразделений те бросили на месте не только свои арсеналы, но также и тела погибших сослуживцев.

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Фото и видео: Минобороны России