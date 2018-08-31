Злоумышленники успели потратить 1,5 млн рублей из похищенного банкомата в Сестрорецке

Всего неизвестные вытащили из банкомата 4 млн рублей, 2,5 млн обнаружили у них в ходе обысков.

Правоохранители задержали злоумышленников, которые украли банкомат из санатория в Сестрорецке. В ходе обыска у троих подозреваемых нашли крупную сумму денег и инструменты, которыми местные жители могли вскрыть аппарат. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, пропажу банкомата 6 августа заметил охранник санатория. Позже объект обнаружили во вскрытом виде на пляже Финского залива. До похищения в нем было более 4 млн рублей.

Правоохранителям удалось установить, найти и задержать подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ. Ими оказались трое неработающих граждан в возрасте от 35 до 40 лет. Двое уже имеют судимость, в том числе за имущественные преступления.

По факту кражи возбудили уголовное дело. У фигурантов дела провели обыски, в ходе которых сотрудники полиции обнаружили более 2,5 млн рублей похищенных денежных средств, средства связи, которые использовались для преступных целей, инструменты и тележку, на которой перевозили банкомат.

Правоохранители подозревают, что задержанные граждане могли и ранее совершать подобные преступления. Теперь полиция устанавливает иные эпизоды их противоправной деятельности и личности возможных соучастников.

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