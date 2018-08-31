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Из санатория в Сестрорецке вынесли и вскрыли банкомат
Сегодня, 10:20
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nadezhda_sib

Из санатория в Сестрорецке вынесли и вскрыли банкомат

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Злоумышленникам удалось похитит деньги, которые были в аппарате, сумма уточняется.

Неизвестные украли банкомат из санатория в Сестрорецке, а также похитили его содержимое. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие". 

Пропажу утром 6 августа обнаружил охранник санатория, в административном корпусе была взломана дверь. Банкомат стоял на первом этаже четырехэтажного здания и не был прикреплен к какой-либо поверхности. 

Злоумышленникам удалось не только украсть аппарат, но и вскрыть его. Объект нашли в 500 метрах от здания после осмотра территории. Он лежал на пляже Финского залива, денег в банкомате не осталось. 

По факту кражи завели уголовное дело, похитители разыскиваются. По данным агентства, служебная собака довела сыщиков до Приморского шоссе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенники отобрали у дагестанца 12 млн рублей на проспекте Энгельса

Фото: pixabay.com

Теги: банкомат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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