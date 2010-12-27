Мошенники отобрали у дагестанца 12 млн рублей на проспекте Энгельса

Житель Махачкалы хотел переехать в Петербург и согласился на помощь поддельного застройщика.

Во вторник, 6 августа в Выборгском районе мошенники отняли 12 млн рублей у 31-летнего жителя Махачкалы. Дагестанец хотел переехать в Петербург и отдал деньги поддельному застройщику. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

К потерпевшему обратился мужчина по имени Муслим. Он представился представителем строительной компании и предложил помочь с поиском и покупкой квартиры. Дагестанец согласился и договорился о встрече на парковке ТРК "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса. Около 12:00 он отдал мошеннику сбережения, которые Муслим тут же передал своему коллеге. Неизвестный мужчина сел в каршеринговый Renault Kaptur, где его ожидали еще двое подельников, и уехал в закат. В это же время куда-то пропал Муслим.

Автомобиль без следов мошенников и денег нашли у дома №100 на Народной улице. Полиция возбудила уголовное дело за мошенничество и начала поиски преступников.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на проспекте Большевиков двое мужчин отобрали у иностранки смартфон и "подарили" ей сотрясение мозга.

Фото: Pixabay