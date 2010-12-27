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На проспекте Большевиков двое мужчин отобрали у иностранки смартфон и "подарили" ей сотрясение мозга
Сегодня, 9:49
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Cherepanov

На проспекте Большевиков двое мужчин отобрали у иностранки смартфон и "подарили" ей сотрясение мозга

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Злоумышленники были в спортивных костюмах с капюшонами.

В понедельник, 5 августа около 20:35 в Невском районе у дома №6/4 на проспекте Большевиков двое мужчин избили и ограбили 35-летнюю туристку из Перу. Женщину госпитализировали в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также ушибами и ссадинами на носу. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшая рассказала, что нападавшие мужчины европейской внешности были в спортивных костюмах с капюшонами. На руки  преступники надели перчатки. Они отобрали у приезжей из Южной Америки смартфон и скрылись с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по статье "грабеж" и начала поиски злоумышленников.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Невском районе нетрезвый мужчина угрожал ножом бывшей жене при ребенке.

Фото: Pixabay

Теги: криминал спб, происшествие спб, туристку из перу избили и ограбили в невском районе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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