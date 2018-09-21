В Невском районе нетрезвый мужчина угрожал ножом бывшей жене при ребенке

Сотрудники полиции задержали мужчину и возбудили в его отношении уголовное дело по статье "угроза убийством".

По заявке о семейном конфликте полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал своей бывшей жене ножом при маленьком ребенке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района 5 августа в 19:40 поступило сообщение о скандале в квартире на Товарищеском проспекте. Женщина рассказала полицейским, что бывший муж кинул в ее окно камень, а также угрожал ей ножом на глазах у их 4-летней дочери.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. Во дворе сидел нетрезвый мужчина с ножом в руках и выкрикивал нецензурные выражения. Его задержали и доставили в полицию, где возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством".

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