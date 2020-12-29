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Полиция возбудила уголовное дело после ложного сообщения о готовящемся взрыве на Ладожском вокзале
Сегодня, 9:35
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Полиция возбудила уголовное дело после ложного сообщения о готовящемся взрыве на Ладожском вокзале

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Эвакуацию в здании решили не проводить.

Мужчине, который грозился взорвать Ладожский вокзал, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Накануне следователь УМВД России по Кировскому району возбудила уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник обратился в экстренные службы 29-го декабря 2020-го года. По его словам, он оставил мину на Ладожском вокзале. Полиции удалось установить личность человека, который звонил. Им оказался 44-летний петербуржец. 

В этот же день мужчину задержали на Тракторной улице. Он был пьян. В таком состоянии гражданина доставили в отдел полиции и составили административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественных местах. После опроса его отпустили под обязательство о явке. 

В ходе осмотра на Ладожском вокзале не обнаружили опасных устройств и веществ.

Ранее пьяная петербурженка "обложила" тротилом жилой дом на Народного Ополчения. 

Фото: dzvr.ru

Теги: ладожский вокзал, лжеминер, ложное сообщение, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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