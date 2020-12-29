Пьяная петербурженка "обложила" тротилом жилой дом на Народного Ополчения

В доме не нашли ничего опасного, а телефонную террористку задержали.

Днем 10 января в дежурную полицейскую часть Петербурга позвонила неизвестная женщина, представившаяся Еленой Егоровной Венга. Как стало известно Piter.TV, женщина заявила, что заложила тротил с бензином в жилой дом на проспекте Народного Ополчения и собирается его взорвать.

Вскоре полиция задержала по заявленному женщиной адресу нетрезвую 59-летнюю горожанку, которая в действительности оказалась Еленой Егоровной, но с другой фамилией. Телефон, с которого звонила женщина принадлежал гражданину Киргизии. Полицейские осмотрели дом и прилегающую территорию, ничего опасного найдено не было, жильцов решили не эвакуировать.

Телефонную террористку доставили в полицию, возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее судимую за разбой петербурженку поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге раскрыта масштабная схема хищения денег с банковских карт.

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