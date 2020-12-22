В Петербурге раскрыта масштабная схема хищения денег с банковских карт

Задержаны шесть участников ОПГ.

На прошлой неделе, 15 декабря, оперативник отдела "К" ГУ МВД по Петербургу и области задержали шесть участников ОПГ. Как рассказали в пресс-службе ведомства, предполагаемым организатором группы был 32-летний петербуржец.

Как выяснилось, подозреваемые под видом работников службы безопасности банков обзванивали россиян с подменных телефонных номеров. Аферисты вводили собеседников в заблуждение, получали реквизиты банковских карт и коды из СМС и похищали деньги с карточек пострадавших. Этими деньгами мошенники оплачивали товары, пункты выдачи которых находились в Петербурге, а также обналичивали деньги переводами на расчетные счета подконтрольных коммерческих компаний.

ОПГ оказалась причастна как минимум к двум эпизодам такого хищения, возбуждены уголовные дела о краже. В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, гаджеты, банковские карты, оформленные на подставных лиц, мобильные телефоны, сим-карты и 40 печатей юридических лиц. Троих заключили под стражу, остальных поместили под подписку о невыезде.Ранее мы рассказывали, что квартиру артистки Филармонии на проспекте Космонавтов обокрал неизвестный.

Видео: пресс-служба ГУ МВД