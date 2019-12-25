Квартиру артистки Филармонии на проспекте Космонавтов обокрал неизвестный

Добычей вора стали золотые кольца и документы на квартиру.

Незадолго до полуночи в среду, 16 декабря, в полицию обратилась 51-летняя артистка оркестра петербургской Филармонии. Как стало известно Piter.TV, квартиру женщины на проспекте Космонавтов обокрали.

Пока хозяйки не было дома, неизвестный проник в ее квартиру на втором этаже через балкон, предварительно забравшись по решетке окна первого этажа. Отжав стеклопакет балконной двери, вор залез в однушку, откуда похитил три золотых кольца и документы на квартиру. Ущерб составил 5 000 рублей.

С места происшествия изъяты следы обуви и пальцев рук. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что трое неизвестных ограбили петербуржца на 25 млн рублей в квартире на Стачек.

Фото: Piter.TV