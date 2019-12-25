Трое неизвестных ограбили петербуржца на 25 млн рублей в квартире на Стачек

Злоумышленники воспользовались моментом, когда мужчина открывал дверь в свою квартиру.

Утром в среду, 9 декабря, в полицию Кировского района Петербурга обратился 63-летний исполнительный директор частной компании. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина стал жертвой грабителей.

Все произошло, когда петербуржец открывал дверь своей квартиры в доме №67/1 по проспекту Стачек. Трое неизвестных воспользовались этим моментом, затолкнули мужчину внутрь квартиры и связали. Злоумышленники потребовали перевести им деньги, и горожанин вынужденно открыл свой сейф, откуда грабители вытащили 25 млн рублей. Уходя, неизвестные захватили с собой еще и ювелирные изделия, которые нашли в шкатулке в одной из комнат. Общая сумма ущерба составила 25 млн 150 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что суд наказал одного из разбойников, ограбивших два офиса на Петроградке на 11,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV