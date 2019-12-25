Пьяный петербуржец "заминировал" Ладожский вокзал и попал в полицию

Ничего опасного в здании вокзала не обнаружили.

Около шести утра во вторник, 29 декабря, в полицию через 112 позвонил неизвестный мужчина, представившийся Лозовским. Незнакомец заявил, что он оставил мину на Ладожском вокзале, об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что телефон, с которого звонил "террорист", зарегистрирован на неработающего 44-летнего петербуржца с фамилией представившегося. Согласно геопозиции, мужчина находился на момент проверке у дома №4 по площади Стачек. Спустя несколько минут пьяного петербуржца задержали на Тракторной улице, его доставили в полицейские отдел. В отношении мужчины составили административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде, опросили и отпустили под обязательство о явке в следственное управление по району.

Сам Ладожский вокзал и прилегающую территорию осмотрели, не найдя ничего опасного. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV