В Выборге задержали фаната Гитлера, помочившегося на памятник

Также мужчина высказывался матом в отношении русских.

В понедельник, 28 декабря, полиция Выборга задержала безработного мужчину, который восхвалял Гитлера и осквернил памятник воинам-интернационалистам. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 47-летний мужчина находился у дома № 28 на Ленинградском шоссе возле памятника воинам-интернационалистам. Он выкрикивал фразы на немецком, лозунги, восхваляющие Гитлера, в отношении русских он выражался матом. В конце он помочился на памятник.

Прибывшие на место полицейские вандала задержали и доставили в отдел.

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Фото: Piter.tv