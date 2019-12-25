В Выборге задержали фаната Гитлера, помочившегося на памятник

В понедельник, 28 декабря, полиция Выборга задержала безработного мужчину, который восхвалял Гитлера и осквернил памятник воинам-интернационалистам. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 47-летний мужчина находился у дома № 28 на Ленинградском шоссе возле памятника воинам-интернационалистам. Он выкрикивал фразы на немецком, лозунги, восхваляющие Гитлера, в отношении русских он выражался матом. В конце он помочился на памятник.
Прибывшие на место полицейские вандала задержали и доставили в отдел.
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Фото: Piter.tv
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