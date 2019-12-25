"Полуторку" на Дороге Жизни повредил 17-летний студент

У военного автомобиля сломана ручка, и выбиты два стекла.

Раскрыто правонарушение, совершенное на на "Дороге Жизни". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 22 июля, в полицию обратились с заявлением о повреждении памятника автомобилю времен войны ЗИС-5. У автомобиля была сломана ручка и выбиты два стекла. По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ.

Уже 24 июля в первом часу ночи на озере Долгомошье у поселка Ефимовский сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, второкурсник Волховского политехнического техникума. Подросток повредил памятник в ночь с 6 на 7 июля.

Памятник установлен в деревне Подборовье Бокситогорского района, где в 1941 году началось возведение автомобильной дороги №102 одного из отрезков пути "Дороги жизни".

Ранее три петербуржца пошли под суд за шашлык на Вечном огне.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти