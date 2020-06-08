Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что три петербуржца пойдут под суд за шашлык на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Напомним, что компания из мужчины и двух девушек осквернила памятник ночью 24 мая. Петербургские полицейские оперативно установили и задержали шашлычников, которые устроили пикник у памятника "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади в Кронштадте.

В настоящий момент, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ищут женщину, обокравшую 92-летнюю старушку.

Видео:Piter.TV