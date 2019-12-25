В Петербурге ищут женщину, обокравшую 92-летнюю старушку

Злоумышленница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей.

В минувшее воскресенье, 7 июня, в полицию обратилась 92-летняя петербурженка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, пожилая женщина пожаловалась на визит неизвестной злоумышленницы, после которого из дома пропали деньги.

Как выяснилось, еще 4 июня в квартиру бабушки на проспекте Стачек позвонила некая женщина и под надуманным предлогом снискала приглашения внутрь. Затем, обманув старушку и злоупотребив ее доверием, шустро обчистила шкатулку в одной из комнат, в которой лежало 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет воровку.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге два парня наломали зеркал с машин и несли их в зонтике.

Фото: pixabay