В Петербурге ищут женщину, обокравшую 92-летнюю старушку

В минувшее воскресенье, 7 июня, в полицию обратилась 92-летняя петербурженка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, пожилая женщина пожаловалась на визит неизвестной злоумышленницы, после которого из дома пропали деньги.
Как выяснилось, еще 4 июня в квартиру бабушки на проспекте Стачек позвонила некая женщина и под надуманным предлогом снискала приглашения внутрь. Затем, обманув старушку и злоупотребив ее доверием, шустро обчистила шкатулку в одной из комнат, в которой лежало 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет воровку.
Ранее мы рассказывали, как в Петербурге два парня наломали зеркал с машин и несли их в зонтике.
Фото: pixabay
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