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Вандалы испортили памятник военной "полуторке" на Дороге жизни
Сегодня, 9:28
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nastya960

Вандалы испортили памятник военной "полуторке" на Дороге жизни

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Они выбили стекла и сломали ручку на двери.

 Вандалы покусились на памятник военной "полуторке" на Дороге жизни. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 22 июля в полицию Бокситогорского района обратилась замглавы Подборовского поселения. Она рассказала, что кто-то повредил памятник. Злоумышленники разбили два стекла и сломали ручку на правой двери в автомобиле ЗИС-5. Это произошло в период с 23 марта по 22 июля.

Памятник "ЗИС-5" установлен в деревне Подборовье Бокситогорского района Ленобласти. Именно здесь в 1941 году начали возводить один из отрезков Дороги жизни.

Ранее статуе Венеры Медицейской в Петергофе сломали пальцы.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти

Теги: вандалы, дорога жизни, памятник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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