Из-за поврежденного стекла в Купчино образовалась пробка из трамваев

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Вечером 12 августа в Купчино образовалась огромная пробка из трамваев. По словам очевидцев из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в одном из трамваев было повреждено стекло, пришлось вызвать полицию.

Инцидент на улице Ярослава Гашека произошел в районе пересечения с Купчинской улицей. Перед первым трамваем встала полицейская машина. Пассажирам пришлось покинуть салон.

Версии петербуржцев о том, что же все-таки случилось, разошлись. Одни утверждают, что неизвестный обстрелял трамвай из машины и на стекле видно пули, другие — в стекло бросили камень. Официальной информации от ГУ МВД пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вековые трамвайные опоры на Обуховской Обороны готовятся заменить на новые.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK