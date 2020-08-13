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Из-за поврежденного стекла в Купчино образовалась пробка из трамваев

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Вечером 12 августа в Купчино образовалась огромная пробка из трамваев. По словам очевидцев из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в одном из трамваев было повреждено стекло, пришлось вызвать полицию.

Инцидент на улице Ярослава Гашека произошел в районе пересечения с Купчинской улицей. Перед первым трамваем встала полицейская машина. Пассажирам пришлось покинуть салон.

Версии петербуржцев о том, что же все-таки случилось, разошлись. Одни утверждают, что неизвестный обстрелял трамвай из машины и на стекле видно пули, другие — в стекло бросили камень. Официальной информации от ГУ МВД пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вековые трамвайные опоры на Обуховской Обороны готовятся заменить на новые. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: общественный транспорт, повреждение стекла, пробка, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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