Ожирение впервые стало более частым среди детей и подростков, чем недовес

Ожирение впервые стало более распространенной формой нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес. СОответствующие статистические данные опубликованы в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о состоянии детского питания. Сейчас ожирение среди детей более распространено, чем недостаточный вес во всех регионах мира. Исключением стали страны Африки, расположенные в южной части от пустыни Сахара, а также государства Южной Азии.

В 2025 году был достигнут исторический переломный момент: впервые в мире распространенность ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет превысила распространенность недостаточного веса. текст доклада

Эксперты уточнили, что распространенность недостаточного веса среди детей в возрасте от 5 до 19 лет с 2000 года упала почти с 13 до 9,2 процентов, в то время как показатели ожирения выросли с 3 до 9,4 процента. Доклад ЮНИСЕФ опирается на данные из более чем 190 стран. Согласно тексту от аналитиков, самый высокий уровень распространенности ожирения среди детей в возрасте от 5 до 19 лет на планете зафиксирован в некоторых островных тихоокеанских государствах. В Ниуэ уровень составляет 38 процентов, на Островах Кука - 37 процентов и в Науру 33 процента. Еще 2000 году эти показатели были в два раза меньше. Специалисты полагают, что рост параметров по ожирению в значительной степени обусловлен переходом от традиционного питания к более дешевым, калорийной импортной продукции.

Фото: pxhere.com