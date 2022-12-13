Журналисты рассказали о плюсах Street Fighter 6 и показали свежий геймплей

Релиз игры намечен на 2 июня.

Ряд иностранных СМИ представил свежие превью и ещё больше демонстраций геймплея грядущего компьютерного файтинга Street Fighter 6. Критики остались довольны увиденным в игре. Они уточнили, что дождутся официального релиза, который запланирован к выходу в свет со 2 июня. Игра будет доступна для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC (Steam).

Авторы из авторитетного профильного издания IGN похвалили сюжетный режим World Tour, который позволяет пользователям исследовать внутриигровой мир с уникальным героем. По мнению создателей видео, эта функция идеально подойдет для новичков. Они пояснили, что временами персонаж напоминает мини-версию Yakuza. Журналисты добавили, что игра взяла от себя лучшее не только от серии, но также и от Tekken. В издании Game Informer полагают, что у Street Fighter 6 есть все шансы стать той игрой, в которую пользователям захочется возвращаться. При этом один из корреспондентов остается разочарован пятой частью компьютерной франшизы. Представители Capcom уверены в том, что разработчиуи планируют сделать из Street Fighter 6 свой самый доступный файтинг. Однако в проекте есть хорошие возможности и для опытных персонажей. Для них подготовлены комбо-испытания, предусмотрено современное управление и режим World Tour.

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Фото и видео: YouTube /