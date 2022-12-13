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Вышел новый геймплейный трейлер сезона "Арсенал" в Apex Legends

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Новый сезон начнется 9 мая.

Создатели проекта Apex Legends опубликовали в социальных сетях геймплейный трейлер нового сезона "Арсенал", который стартует с 9 мая. Ключевым нововведением компьютерной игры станет ещё одна легенда — персонаж по имени Баллистик.  Именно его способностям и навыкам разработчики посвятили ролик. Дополнительно авторы показали зрителям измененную карту "Край света". Известно, что пользователей также ожидает переработка рангов, улучшенный тир, а также испытания оружейного мастерства между героями.Ранее руководитель компании Respawn Винс Зампелла на днях публично сообщил о том, что команда разработчиков хотела бы вернуть к жизни серию Titanfall. Речь идет о проекте, который считается духовным "наставником" Apex Legends. 

Эд Бун опубликовал первый тизер Mortal Kombat 12.

Фото и видео: YouTube / Apex Legends

Теги: apex legends, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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