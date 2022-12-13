Эд Бун опубликовал первый тизер Mortal Kombat 12

Анонс игры создатели могут показать на PlayStation Showcase.

Один из создателей серии компьютерных игр Mortal Kombat Эн Бун в конце 2022 года публично сообщил о том, что в ближайшие полгода NetherRealm Studios анонсирует либо Mortal Kombat 12, либо проект Injustice 3. В результате стало известно о том, что выбор разработчиков пал именно на 12 часть. В ролике автор выразил благодарность своим коллегам и фанатам за поддержку, которую ему оказывают на протяжении 30 лет. В конце видео творец высказался о том, что достигнутых работах его команда не остановится. Эн Бун сопроводил тизер лозунгом о том, что "Мы только начали". Инсайдеры ожидают, что новая компьютерная игра будет презентована аудитории в рамках официального майского мероприятия от PlayStation Showcase.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания