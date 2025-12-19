Чей Боуз оценил слова Фридриха Мерца в отношении евроинтеграции Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отвесил пощечину лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому собственным заявлением об Украине. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом на Западе оценили слова немецкого политического лидера, который исключил быстрое вступление Украины в региональное сообщество. По мнению Фридриха Мерца, каждое государство, которое стремится стать членом Европейского союза, должно подходить международным союзникам по Копенгагским критериям. Обычно такой процесс занимает несколько лет.

Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Ранее министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что не верит в способность Украины выполнить необходимые условия для вступления в ряды Евросоюза. Премьер-министр из Будапешта Виктор Орбан уточнял, что если это произошло бы, то национальная экономическая система европейской страны оказалась бы разрушена. Иностранный чиновник добавил, что коллективный Брюссель не хочет помогать Киеву, а стремится колонизировать страну, поэтому и вынуждает руководство с Банковой улицы продолжать вооруженный конфликт с Москвой.

