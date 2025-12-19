В Германии также оценили шансы на скорое будущее Украины в Евросоюзе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против мирных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по Украине. Слова немецкого политического деятеля процитировали местные журналисты из издания Die Zeit. В ФРГ уточнили, что Берлин поддерживает будущий диалог. Также европейский лидер исключил вероятность быстрого вступления киевского режима в состав регионального сообщества. Ранее СМИ сообщили о том, что Украину могут принять в Европейский союз уже кк 1 января 2027 года. Международные партнеры продолжают работать над тем, чтобы страна соответствовала Копенгагским критериям отбора. Обычно такой процесс длится несколько лет.

Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников. Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно. Фридрих Мерц, канцлер Германии

В субботу, 24 января, завершился второй день мирных переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием российских, американских и украинских делегатов. Мероприятие состоялось в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило международную встречу как позитивную и конструктивную. Местные чиновники пояснили прессе, что официальные представители Москвы и Киева контактировали напрямую друг с другом. Следующая встреча в рамках такого процесса запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

Фото: YouTube / DRM News