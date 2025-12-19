В Ирландии указали на то, что украинский политик больше не интересен союзникам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не поехал на Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давос потому, что там с ним никто не хотел встречаться. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Ранее западный корреспондент новостного портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, написал о том, что Владимир Зеленский может поехать в Давос только в том случае, если между ним и американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом будет организована личная встреча для подписания соглашения о восстановлении Украины. Позже газета Politico уведомила аудиторию о том, что такая встреча не была запланирована.

Зеленскому "советовали" не посещать форум в Давосе. Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа. Чей Боуз, иностранный корреспондент

"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Chay Bowes