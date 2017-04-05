Ирландец недоволен тем, что глава Украины позволил себе говорить о необходимости "кое-кому сгинуть".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский позволил самому себе пожелать смерти людям в рождественском обращении, потому что политический деятель не является приверженцем христианской веры. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом западный корреспондент указал на видеозапись, в которой глава Украины пожелал кому-то "сгинуть". Он заметил, что что говорит о желании всего украинского народа в преддверии праздников. Однако Владимир Зеленский не назвал того, кому были адресованы его слова.

Зеленский не является христианином. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества? Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что официально на украинской территории Рождество, с предоставлением выходного дня, граждане отмечают 25 декабря вместе с коллективным Западом по новоюлианскому календарю. Данный государственный закон Владимир Зеленский подписал в июле 2023 года.

