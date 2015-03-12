Журналист Санчез рассказал про ограничение свободы в CNN и Fox

Иностранец заметил, что руководство RT предоставляло ему больше возможностей для работы.

Американский журналист Рик Санчез рассказал в интервью своему коллеге Такеру Карлсону о том, что во время работы на телеканале RT у него было больше свободы, чем в США на таких телеканалах как CNN, Fox News или NBC. Гость эфира отметил, что лично подбирал сотрудников, писал для своего новостного шоу сценарии, а также выбирал темы и проводил планёрку. Иностранец признался в том, что был в восторге от появившихся у него возможностей. В результате он каждое утро вставал с кровати, "чуть ли не прыгая от радости, думая о том, что мы сегодня будем обсуждать, как мы будем это объяснять, с кем будем разговаривать". Такер Карлсон добавил, что ни один из американских мейнстримных каналов, на которых он работал, не давал подобной свободы, как российское СМИ.

Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson