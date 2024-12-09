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Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством

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Журналист из США указал, что Киев не принимает независимых решений.

Украина не является суверенным государством, а ее национальное правительство было поставлено американским Центральным разведывательным управлением в результате государственного переворота в 2014 году. Соответствующее заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим коллегой Крисом Куомо. По словам эксперта шоу, после начала российской специальной военной операции сразу стало ясно, что Москва победит в региональном конфликте. Он также напомнил, что в апреле 2022 года российские и украинские представители в ходе переговоров в Турции достигли определенных условий для завершения кризисной ситуации.

Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство... Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон появляется в Киеве и зачитывает послание администрации Байдена: "Нет, никакого мира. Вам не разрешено вести мирные переговоры"...

Такер Карлсон, журналист

Карлсон обвинил Украину в продаже оружия на черном рынке.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: суверенитет, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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