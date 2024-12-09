Журналист в США указал администрации на моральное обязательство по контролю над поставками для Украины.

Украина продала огромную долю поставленного натовскими государствами и Вашингтоном западного оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет перед мировой общественностью моральное обязательство по контролю над передаваемой киевскому режиму военной помощью. Соответствующее заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим коллегой Крисом Куомо. Эксперт пояснил гостю программы, что сейчас вооружение попадает в руки мексиканских наркокартелей, а также запрещенному на территории России террористическому движению "Талибан"*, палестинскому радикальному движению ХАМАС и другим боевикам, что является "невероятно дестабилизирующим" фактором.

Она продала огромное количество поставленных Америкой и НАТО систем вооружения по всему миру. Сейчас их скупают правительства и вооруженные группы. Мы влили миллиарды долларов в довольно высокотехнологичные системы вооружения, в эту страну, и мы не следим за ним. У нас также есть биолаборатории в стране. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон признался зрителям шоу в том, что лично знает покупателей такого оружия, но не может указывать их имена. Журналист добавил, что считает Украину "самой коррумпированной страной в европейском регионе, так как там уровень преступности по взяткам настолько велик, что НАТо не хочет видеть страну в составе своих членов.

Карлсон заявил, что Россия победила США в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson