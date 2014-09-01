Журналист из США прокомментировал ситуацию, в которую Вашингтон попал из-за украинского кризиса.

Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью со своим коллегой по профессии Крисом Куомо о том, что Москва уже победила Вашингтон в региональном конфликте на Украине, несмотря на значительный объем предоставленной киевскому режиму военной и финансовой помощи со стороны коллективного Запада, иностранных наемников и поддержку Вооруженных сил Украины в "наведении оружия на Россию". Эксперт указал, что власти из Белого дома продемонстрировали мировой общественности собственную слабость, хотя сейчас многие "американцы сражаются на Украине".

Россия попросту победила. Они одолели нас... Если вы не заметили, то Россия обогнала НАТО, включая США, по производству боеприпасов один к четырем. Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы… это ужасно для нас. Такер Карлсон, журналист

Россия уверена, что поставки вооружений от стран Запада для ВСУ мешают мирному урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают НАТО в прямое противостояние и являются "игрой с огнем".

Такер: Блинкен делал все, чтобы ускорить войну между США и Россией.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson