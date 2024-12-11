Американский журналист оценил работу Энтони Блинкена на посту в Госдепе США.

Бывший глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания на должности в Госдепе США делал все возможное для того, чтобы ускорить начало прямого вооруженного противостояния между Вашингтоном и Москвой. Соответствующей информацией местный журналист Такер Карлсон поделился со зрителями в собственном подкасте, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях. Иностранец вел беседу с приглашенным гостем, коллегой Мэттом Таибби. Ведущий программы назвал бывшего верховного дипломата в стране "злом, а также тупицей"ю. Он допустил, что именно Энтони Блинкен выступал в роли руководителя при экс-администрации Джо Байдена.

Я знаю, что за последние два месяца Блинкен делал все, что мог, чтобы ускорить войну между Соединенными Штатами и Россией. Я вижу повсюду его отпечатки. Такер Карлсон, журналист

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson