Американцы удивились тому, что произошло в акватории Балтийского моря.

Подрыв российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря американскими представителями может привести к распаду Европейского союза и НАТО. Соответствующей информацией местный журналист Такер Карлсон поделился со зрителями в собственном подкасте, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях. Иностранец вел беседу с приглашенным гостем, коллегой Мэттом Таибби. Гость программы в свою очередь указал, что история с диверсией в акватории европейского региона является одним из самых абсурдных событий за последние года. Он уверен, что инцидент попадет в топ-десять наиболее странных происшествий восьмилетия.

Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО - ведь это атака одного члена альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику. Такер Карлсон, журналист

Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson