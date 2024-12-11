Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Американец не стал подробно говорить на данную тему.

Администрация бывшего американского президента-демократа Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Соответствующей информацией местный журналист Такер Карлсон поделился со зрителями в собственном подкасте, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях. Иностранец вел беседу с приглашенным гостем, коллегой Мэттом Таибби. При этом ведущий программы не привел аудитории никаких доказательств своим утверждениям. Он не объяснил, где и когда имело место такая ситуация, а также иные подробности приготовления Вашингтона к возможному покушению на главу Кремля.

Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина. Такер Карлсон, журналист

Американский журналист подчеркнул, что считает данные попытки со стороны Вашингтона безумием. По его словам, команда Джо Байдена предпринимала подобные шаги из-за того, что бывшей администрации был необходим хаос нужен в качестве "защитного экрана".

США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson