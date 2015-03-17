Такер Карлсон выступил с обвинениями к администрации Вашингтона.

Американская администрация фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство граждан США даже не подозревает. Соответствующей информацией местный журналист Такер Карлсон поделился со зрителями в видеоролике, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях. Запись была сделала командой Карлсона, которая находится в Москве для того, чтобы взять интервью у российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова. Иностранный корреспондент добавил, что по его мнению, сейчас мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо фиксировалась ранее в истории, включая и период Карибского кризиса. Эксперт признал, что американские военнослужащие фактически прямо сейчас убивают русских на территории России.

Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson