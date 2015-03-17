Такер Карлсон заявил о запрете брать интервью у Зеленского

Американец рассказал о попытках по различным каналам взять интервью у украинского лидера.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что посольство Вашингтона на Украине не позволило лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Соответствующей информацией иностранный корреспондент поделился со зрителями в видеоролике, опубликованном в его аккаунтах в социальных сетях.

Более года мы пытались взять интервью у Зеленского. Мы пытались зайти с разных сторон, мы говорили со многими в его окружении... Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать интервью". Такер Карлсон, журналист

Журналист добавил, что Владимиру Зеленскому разрешалось беседовать с американским телеканалом CNN, но не с ним. Такер Карлсон добавил, что американские граждане не обладают полным видением регионального кризиса, потому что у них нет доступа ко всей информации.

Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson